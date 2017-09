Atropelamento em Oliveira do Hospital provoca um morto

Uma mulher morreu nesta terça-feira em Catraia de São Paio, concelho de Oliveira do Hospital, após ter sido colhida por uma viatura na estrada nacional 17, disseram fontes dos Bombeiros e da GNR à agência Lusa.

PUB

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, Emídio Camacho, disse que o atropelamento, do qual a vítima, com cerca de 60 anos, viria a morrer a caminho do hospital, aconteceu quando esta atravessava a EN 17, conhecida por estrada da Beira.

"A vítima ainda foi reanimada no local", adiantou o mesmo responsável, indicando que o acidente ocorreu pouco antes das 10h50.

PUB

Esta informação foi confirmada, no essencial, pelo comandante do Destacamento Territorial da Lousã da GNR, Filipe Mendes.

PUB

PUB