Autárquicas: Liga de clubes justifica realização de jogos no dia das eleições

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) enviou nesta terça-feira uma carta à Comissão Nacional de Eleições (CNE), na qual justifica os motivos que levaram a agendar jogos para o dia das eleições autárquicas, em especial o "clássico" Sporting-FC Porto.

PUB

Em carta dirigida ao presidente da CNE, datada de hoje, a que a agência Lusa teve acesso, a LPFP explica que a realização de quatro jogos no domingo, 1 de Outubro, está relacionada com a participação das equipas portuguesas nas competições europeias e o jogo seguinte da selecção nacional.

No mesmo dia em que o porta-voz da CNE, João Machado, em declarações ao Expresso, desaconselhou a realização deste tipo de eventos em dia das eleições, a LPFP observou que alterou vários jogos da oitava jornada I Liga e todos da nona ronda da II Liga, devido à realização do acto eleitoral.

PUB

“Contudo, face à participação das equipas portuguesas em competição europeia na semana anterior, à necessidade de acautelamento do intervalo regulamentar de descanso entre jogos de pelo menos 72 horas, bem como a obrigatoriedade de libertação de jogadores para as selecções nacionais, no dia 2 de Outubro”, o organismo indica que agendou quatro jogos para o dia das eleições autárquicas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além do confronto entre o Sporting e o FC Porto, actualmente, os dois primeiros classificados do campeonato, com início às 18h, estão também marcados para 1 de Outubro os jogos Marítimo-Benfica (20h15), Sporting de Braga-Estoril-Praia (16h) e Belenenses-Vitória de Guimarães (20h30).

“A Liga está convicta de que os portugueses têm plena noção dos seus deveres e responsabilidades cívicas. Razão pela qual a lei não prevê qualquer proibição de actividades de entretenimento e desportivas em datas eleitorais”, disse à Lusa o director de comunicação da LPFP, António Barroso.

Barroso advertiu que “a democracia portuguesa é matura, está firme e não precisa de paternalismos que a subvalorizam”, assinalando que o organismo de clubes “vai ter um papel ativo no apelo à participação cívica no ato eleitoral com uma campanha de comunicação nas suas plataformas”.

PUB

PUB