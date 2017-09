PSD e CDS-PP marcam debate para segunda-feira sobre "alegado furto" em Tancos

O PSD e o CDS-PP solicitaram nesta terça-feira a realização de um debate de actualidade na próxima segunda-feira sobre "o alegado furto de Tancos", disse à Lusa fonte parlamentar.

PUB

Em declarações à Lusa, o deputado do PSD Sérgio Azevedo sustentou que o esclarecimento sobre o que se passou na base militar de Tancos "é assunto de Estado, de soberania e merece tratamento privilegiado" em sede parlamentar.

Assim, os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP requereram a realização de um debate de actualidade na próxima segunda-feira, com o tema "o alegado furto de Tancos", esperando a presença do ministro da Defesa, Azeredo Lopes.

PUB

O objectivo, indicou, é a clarificação das declarações do ministro que, em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, admitia, na ausência de provas, "por absurdo", que podia não ter havido furto.

PUB

PUB