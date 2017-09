Benfica quer impedir FC Porto de revelar mais emails

Nem mais um email revelado. O Benfica interpôs uma providência cautelar no Tribunal Cível do Porto para impedir o FC Porto, o Porto Canal e Francisco J. Marques, director de comunicação dos portistas, de revelarem mais conteúdos de emails internos do clube da Luz.

PUB

A notícia é avançada nesta terça-feira pelo Jornal de Notícias. O clube da Luz quer que o tribunal impeça o FC Porto de fazer mais revelações sob pena de pagamento de um milhão de euros por cada incumprimento da decisão judicial.

Nos últimos meses, o director de comunicação do FC Porto tem vindo a revelar conteúdos de emails internos do Benfica, acusando o clube da Luz de ter montado um esquema para controlar a arbitragem.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo o JN, a juíza que está a analisar o caso quer ouvir as explicações do FC Porto antes de tomar uma decisão. “É verdade. Confirmo que o Benfica intentou uma providência cautelar, que agora segue os trâmites e os prazos legais”; confirmou ao jornal Francisco J. Marques, referindo que os advogados do FC Porto têm dez dias pata contestar a providência cautelar.

O Benfica já tinha anunciado a intenção de pedir uma indemnização ao FC Porto pela divulgação destes emails, tendo sido noticiado que o valor exigido será de 50 milhões de euros.

O caso dos emails está a ser investigado quer pela justiça desportiva, quer pelo Ministério Público.

PUB

PUB