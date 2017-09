Exames de código: 131 pessoas começaram a ser julgadas no Porto por fraude

Um grupo de 131 pessoas começaram nesta segunda-feira a ser julgadas, no Tribunal São João Novo, no Porto, por usarem auriculares e microcâmaras escondidas na roupa durante a realização dos exames do Código da Estrada para passarem no exame.

A sessão, que se realizou no quartel dos Bombeiros Voluntários de Valadares, em Vila Nova de Gaia, devido ao elevado número de arguidos, serviu apenas para os identificar.

Os suspeitos, desde instrutores, examinadores e alunos de várias escolas de condução do Grande Porto, estão acusados de 1142 crimes de corrupção e falsidade informática.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), a que a Lusa teve acesso, os candidatos usavam auriculares e microcâmaras escondidos na roupa para filmar os ecrãs dos computadores durante a realização do exame do Código da Estrada e, assim, obter a resposta correcta.

Fora do edifício, estavam instrutores a visualizar as imagens e a darem as respostas certas.

Este esquema, que começou em 2012, rendeu cerca de 620 mil euros de lucro, refere a acusação.

