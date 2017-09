Os dois amadores eleitos para o Portugal Masters

O 11º Portugal Masters irá ter um recorde de participação de jogadores portugueses, num mínimo de dez presenças asseguradas, havendo a hipótese de chegarem a 11.

O mais importante torneio de golfe português realiza-se este ano cerca de um mês mais cedo, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, de 21 a 24 de setembro.

Na lista de inscritos há apenas dois jogadores portugueses com entrada direta assegurada: Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima, membros do European Tour, a primeira divisão europeia.

Bem à porta de entrar, a apenas quatro lugares de fora da lista de espera, encontra-se Ricardo Santos, que em 2017 tem militado sobretudo no Challenge Tour, o segundo escalão do golfe profissional europeu.

Ora como é habitual haver algumas desistências entre os 156 participantes, é possível que Ricardo Santos venha a juntar-se a Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima.

Entretanto, a Federação Portuguesa de Golfe já informou o European Tour que os dois convites reservados a amadores serão entregues a Tomás Melo Gouveia e Vítor Lopes.

Dos quatro portugueses confirmados, ressalta a curiosidade dos irmãos Melo Gouveia estarem a jogar o mesmo torneio do European Tour apenas pela segunda vez e ambas este ano, depois de ter acontecido o mesmo no Open de Portugal @ Morgado Golf Resort, em maio.

icardo é o n.º1 profissional português, o melhor classificado no ranking mundial (343º) e na Corrida para o Dubai do European Tour (139º).

Tomás é o n.º1 amador do país, no Ranking Nacional BPI da FPG, detendo em simultâneo os dois ‘Majors’ amadores portugueses, o Campeonato Nacional Absoluto Peugeot e a Taça FPG BPI.

Filipe Lima, por seu lado, conquistou no passado mês de julho, pela primeira vez na sua carreira, o estatuto de campeão nacional, no Solverde Campeonato Nacional PGA.

Quanto a Vítor Lopes, é o atual n.º2 no Ranking Nacional BPI mas já foi o n.º1 amador português em 2015 e, apesar de ainda amador, já participou no Portugal Masters em 2015.

Para Tomás Melo Gouveia, será a sua primeira participação. Os dois amadores portugueses representam o Clube de Golfe de Vilamoura, pelo que estarão a jogar em casa.

Também os profissionais Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos jogaram por Vilamoura, embora agora o n.º1 português represente a Quinta do Lago e hoje em dia até esteja radicado no Reino Unido.

Quanto a Filipe Lima, que no ano passado esteve ao lado de Ricardo Melo Gouveia nos Jogos Olímpicos no Brasil e na Taça do Mundo na Austrália, reside em França e está ligado a um clube nos arredores de Paris.

Para se conhecer a lista completa de jogadores portugueses no Portugal Masters, falta a PGA de Portugal indicar à FPG e ao European Tour quais os seis profissionais que terão direito a convite.

Sexta-feira terminou o Estela PGA Open, com vitória de Tomás Silva, e era o último torneio do PGA Portugal Tour de qualificação para o Portugal Masters.

Aguarda-se, por isso, que nos próximos dias a associação dos golfistas profissionais de Portugal possa anunciar os nomes dos seus contemplados com os últimos convites.

“É com imenso agrado que vemos este aumento de número de participações de jogadores nacionais no maior evento de golfe em Portugal. Este é um sinal de confiança por parte do European Tour pelo trabalho desenvolvido pela PGA Portugal e também um reconhecimento da qualidade emergente dos nossos profissionais”, disse José Correia, o presidente da PGA de Portugal.

Peter Adams, o diretor de Campeonatos do European Tour, que dirige todos os anos o Portugal Masters, desde o seu nascimento em 2007, explicou o alargamento da participação nacional: “Queremos que mais fãs portugueses venham ao Portugal Masters. E este ano, como jogamos o torneio em setembro, vamos poder ter uma lista de participantes completa de 156 jogadores, o que significa logo à partida que poderemos ter mais profissionais portugueses a jogarem o evento.

“Asseguramos à partida seis convites para profissionais portugueses, para além dos dois amadores. É fantástico para os jogadores portugueses terem acesso a um evento do European Tour tão importante.

“Gostaríamos que os media portugueses encorajassem os fãs portugueses a virem mais ao Portugal Masters e apoiarem os seus jogadores e talvez possamos celebrar este ano a vitória de um português.”

O Portugal Masters tem atraído regularmente mais de 30 mil espectadores por ano (34.348 em 2016, ao longo de cinco dias) e é um caso de sucesso no Turismo de Portugal.

Este ano pretende-se chamar mais a atenção ao público português e há uma forte campanha de comunicação lançada nas três semanas anteriores ao início do evento algarvio.

A lista de inscritos foi divulgada no passado dia 29 de agosto e as grandes figuras serão o irlandês Padraig Harrington, três vezes campeão de torneios do Grand Slam, que vem defender o título conquistado no ano passado; e o inglês Danny Willett, campeão do Masters no ano passado.

