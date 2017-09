Oliveira volta a abandonar mas mantém quarto lugar

A infelicidade voltou a bater à porta de Miguel Oliveira. Quando o português rodava na terceira posição no Grande Prémio (GP) de San Marino de Moto2, uma nova queda, a 17 voltas do final, obrigou-o a abandonar a prova e a perder qualquer possibilidade de pontuar. Mesmo assim, o piloto da KTM manteve a quarta posição da classificação geral, mantendo a distância de 82 pontos para o líder do campeonato, o italo-brasileiro Franco Morbidelli, que também caiu e não pontuou na pista de Misano.

Num asfalto molhado, devido à chuva, Oliveira vinha a protagonizar uma excelente corrida, depois de ter partido da nona posição da grelha de partida. Depois de uma queda violenta no GP da Áustria, o piloto de Almada voltou a cair, desaproveitando a oportunidade de atacar o terceiro lugar da geral na posse do espanhol Alex Márquez, que não participou na corrida, após ter sofrido também uma queda, mas nos treinos, que o lesionou na bacia.

O português falhou ainda a oportunidade de se aproximar de Franco Morbidelli, que caiu e abandonou a prova, logo na quinta volta, numa altura em que comandava a corrida e se afastava dos seus mais directos perseguidores. Oliveira, ainda regressou à pista, caindo para o 21.º lugar, mas acabou por ir às boxes de onde já não voltou a sair. O vencedor (improvável) acabou por ser o suíço Domigue Aegerter.

Na categoria rainha de MotoGP, o espanhol Marc Marquez teve um fim-de-semana bem mais feliz do que o seu irmão (Alex Márquez) e venceu em San Marino, colando-se ao italiano Adrea Dovizioso (terceiro, atrás de do italiano Danilo Petrucci) no topo da classificação geral.

