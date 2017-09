Froome confirma vitória na Volta a Espanha

O ciclista britânico Chris Froome (Sky) confirmou neste domingo a conquista da sua primeira Volta a Espanha, após a 21.ª e última etapa, entre Arroyomolinos e Madrid, em que o italiano Matteo Trentin (Quick-Step Floors) venceu a tirada.

PUB

Depois de ter sido segundo classificado em três de seis participações, Froome, que em Julho venceu também a Volta a França, concluiu a Vuelta com 2m15s de avanço sobre o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Mérida), segundo, e 2m51s face ao russo Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), que fechou o pódio.

Na última etapa, Trentin foi o mais rápido no sprint final, ao cumprir os 117,6 quilómetros do percurso em 3h06m25s, à frente do francês Lorrenzo Manzin (FDJ), segundo classificado, e do dinamarquês Soren Kragh Andersen (Sunweb), terceiro.

PUB

Froome tornou-se o 10.º ciclista a conseguir vencer duas grandes voltas no mesmo ano, conseguindo a "dobradinha" Tour-Vuelta, que não acontecia desde 1978.

Desde o triunfo do francês Bernard Hinault, em 1978, em França e em Espanha, que um ciclista não juntava as duas provas, sendo que o líder da Sky, de 32 anos, é apenas o segundo a conseguir vencer duas grandes voltas no mesmo ano no século XXI, após o espanhol Alberto Contador, que hoje se retirou, ter vencido o Giro e a Vuelta em 2008.

Froome, que com a prova espanhola chegou aos cinco triunfos nas três grandes, o sétimo melhor registo histórico, cumpriu a "dobradinha" mais rara, uma vez que, além de Hinault, apenas o também francês Jacques Anquetil, em 1963, logrou vencer as duas provas no mesmo ano.

O recordista de "dobradinhas" é o belga Eddy Merckx, que venceu cinco vezes o 'grand boucle', outras cinco a 'corsa rosa' e ainda uma vez a Vuelta, conseguindo ganhar pelo menos duas das grandes no mesmo ano quatro vezes - primeiro em 1970 e depois de 1972 a 1974, com Hinault, vencedor de 10 grandes voltas, a conseguir fazê-lo por três vezes, em 1978, 1982 e 1985.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O registo mais frequente é a dupla Giro-Tour, que aconteceu por 12 vezes, face a três de cada uma das outras combinações, sendo que nenhum ciclista arrebatou as três provas no mesmo ano.

Ao todo, e contabilizando o feito de Froome, foram conseguidas 18 "dobradinhas" por 10 ciclistas diferentes, sendo que Giro-Vuelta do italiano Giovanni Battaglin, em 1981, o Giro-Tour do irlandês Stephen Roche, em 1987, e o Giro-Tour do também italiano Marco Pantani, em 1998, foram as únicas vitórias nas três grandes das suas carreiras.

PUB

PUB