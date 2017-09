Sporting pode encaixar 29,5 milhões com transferência de Adrien

O Sporting anunciou esta quinta-feira que irá receber 29,5 milhões de euros pela transferência de Adrien Silva para os ingleses do Leicester.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sociedade Anónima Desportiva (SAD) “leonina” adiantou ainda que garantiu o direito a 15% das mais-valias de uma futura venda do passe do internacional português.

Segundo os responsáveis do emblema de Alvalade, o Sporting irá receber um montante fixo de 20 milhões de euros, acrescidos de 4,5 milhões correspondentes “à renúncia de direitos de crédito, decorrentes da intermediação na celebração do contrato de trabalho celebrado em 8 de Fevereiro de 2016, bem como da futura transferência do jogador, que encontravam registados como passivos e passivos contingentes.

A esta soma, juntam-se mais “um montante variável de até” 5 milhões de euros, “em função de objectivos relacionados com a performance individual do jogador e da própria equipa”.

