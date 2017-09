Melo Gouveia forte no arranque na Suíça

Cinco dias depois do seu casamento, no Algarve, com Carolina Almeida Pires, Ricardo Melo Gouveia começou da melhor forma o Omega European Masters, no percurso de Crans-Sur-Sierre, em Crans Montana, na Suíça. Com uma primeira volta de 67 pancadas, 3 abaixo do par-70, partilha o 15.º lugar com mais 11 jogadores, entre 156 participantes iniciais. Houve 57 que jogaram abaixo do par, sendo que um deles foi o outro português em prova, Filipe Lima, com 69, está empatado nos 42.ºs com 15 jogadores.

Jogando com o espanhol Jorge Campillo (67) e o francês Matthieu Pavon (72), Melo Gouveia começou hoje do 10 e seguia com uma pancada acima do par no fim da primeira metade do campo, com dois bogeys (buracos 11 e 17) e um birdie, mas fez um back nine de luxo, com quatro birdies (2, 3,7 e 8) e cinco pares. Quanto a Lima, marcou também cinco birdies, contra quatro bogeys.

A liderança é repartida pelo veterano espanhol Miguel Angel Jiménez (vencedor em 2010), o inglês Tyrrel Hatton (30.ºno ranking mundial) e o australiano Scott Hend, num trio com 64 pancadas. No quarto lugar, com 65, um sexteto composto pelo neo-zelandês Ryan Fox, o tailandês Thongchai Jaidee, os escoceses David Drysdale e Duncan Stewart, o australiano Todd Sinnott e o sul-africano Darren Fichartd.

