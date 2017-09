Armée vence etapa e Froome reforça liderança

O ciclista belga Sander Armée (Lotto Soudal) venceu nesta quinta-feira, isolado, a 18.ª etapa da Volta a Espanha, com o britânico Chris Froome (Sky) a reforçar a liderança da geral individual.

O belga, de 31 anos, foi o mais forte dos homens da fuga do dia, na ligação entre Suances e o alto de Santo Toribio de Liébana, de 169 quilómetros, e cortou a meta com o tempo de 4h09m39s, 31 segundos à frente do cazaque Alexey Lutsenko (Astana), segundo, e com menos 46s do que o italiano Giovanni Visconti (Bahrein Merida), que fechou o pódio.

Na sexta-feira, antepenúltimo dia de prova, os ciclistas atravessam 149,7 quilómetros entre Caso e Gijón, sendo que Froome partirá com a liderança reforçada, depois de nesta quinta-feira ampliar para 1m36s a vantagem em relação ao segundo classificado, o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), enquanto o holandês Wilco Kelderman (Sunweb), terceiro, está a 2m17s.

