Leicester atrasou-se 14 segundos a inscrever Adrien Silva

O registo de Adrien Silva como jogador do Leicester City chegou à FIFA 14 segundos depois de terminado o período de transferências previsto para o Verão, a 31 de Agosto, avança a BBC. Ou seja, o registo chegou à FIFA já a 1 de Setembro. A estação de televisão britânica escreve ainda que o clube inglês está a tentar recorrer da decisão ao mesmo tempo que equaciona soluções para o que o médio não fique sem jogar.

Os jornais desportivos portugueses noticiaram ontem, terça-feira, que a FIFA tinha rejeitado a inscrição de Adrien Silva. O PÚBLICO tentou, sem sucesso, confirmar a posição do organismo que tutela o futebol – que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

A BBC cita um porta-voz do Leicester, que diz que os “foxes” estão a trabalhar no sentido de poder contar já com o internacional português de 28 anos. “Estamos a trabalhar com o Adrien e com o Sporting para ultrapassar alguns problemas com o registo do jogador, e a explorar todas as opções para encontrar uma solução”, afirmou.

A transferência para Inglaterra — no valor de 24 milhões de euros — não está, no entanto, em causa. “Gostava que as pessoas percebessem que a FIFA não se pronunciou contra a transferência, mas contra a inscrição. A transferência está feita, o que está em causa é a inscrição e espero que o consigam inscrever. O Adrien teve um comportamento exemplar”, disse Bruno de Carvalho à Sporting TV.

O presidente do Sporting acrescentou na mesma entrevista, que é citada pelo jornal O Jogo, que “o Sporting colocou os seus documentos dentro do horário, tenho pena que isto possa acontecer ao Adrien pelo facto de o último documento, do Leicester, ter entrado segundos depois do prazo”.

