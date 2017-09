Podcast Jogo Limpo: “Houve decisões importantes do vídeo-árbitro para a verdade desportiva”

No terceiro episódio do podcast Jogo Limpo, aproveitamos a interrupção do campeonato para fazer um balanço do vídeo-árbitro.

Os números das primeiras quatro jornadas e a respectiva análise do comentador de arbitragem do PÚBLICO, Jorge Faustino.

O podcast Jogo Limpo também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

