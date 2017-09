Lewis Hamilton arrasa e já é rei das pole positions

O inglês Lewis Hamilton (Mercedes) alcançou este sábado o primeiro lugar na grelha de partida para o Grande Prémio de Itália em Fórmula 1, obtendo a 69.ª pole position e passando a deter o recorde isolado. O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) foi o grande derrotado do dia, com o 8.º tempo na qualificação, e partirá em sexto na grelha.

PUB

Na qualificação para a 13.ª prova do circuito mundial de Fórmula 1, que começou com mais de duas horas de atraso devido à chuva, Hamilton realizou um tempo de 1m35,554s, um segundo e 148 milésimas menos do que o holandês Max Verstappen (Red Bull).

O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) correu a melhor volta em 1m36,841s, mas será o canadiano Lance Stroll (Williams), com 1m37,002s, a largar ao lado de Hamilton. Tanto Verstappen quanto Ricciardo foram penalizados com a perda de várias posições na grelha de partida: o holandês largará do 14.º lugar e o australiano partirá do 17.º posto.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Lewis Hamilton, triplo campeão do mundo de Fórmula 1, é segundo na actual temporada da prova e partilhava o recorde de pole positions com o alemão Michael Schumacher, que, com sete Mundiais conquistados e 91 triunfos em Grandes Prémios, continua a ser o recordista da Fórmula 1.

Grelha de partida

1.º Lewis Hamilton (Mercedes)

2.º Lance Stroll (Williams)

3.º Esteban Ocon (Force India)

4.º Valtteri Bottas (Mercedes)

5.º Kimi Raikkonen (Ferrari)

6.º Sebastian Vettel (Ferrari)

7.º Felipe Massa (Williams)

8.º Stoffel Vandoorne (McLaren)

9.º Sergio Perez (Force India)

10.º Daniil Kvyat (Toro Rosso)

11.º Kevin Magnussen (Haas)

12.º Marcus Ericsson (Sauber)

13.º Pascal Wehrlein (Sauber)

14.º Max Verstappen (Red Bull)

15.º Nico Huelkenberg (Renault)

16.º Carlos Sainz Jr (Toro Rosso)

17.º Daniel Ricciardo (Red Bull)

18.º Jolyon Palmer (Renault)

19.º Fernando Alonso (McLaren)

20.º Romain Grosjean (Haas)

PUB

PUB