Europa Continental bisa com Lencart em evidência

Pedro Lencart contribuiu com três pontos e meio em quatro possíveis (três vitórias e um empate em quatro partidas) para o triunfo da selecção da Europa Continental frente à sua congénere da Grã-Bretanha-Irlanda na 50.ª edição do Troféu Jacques Léglise, que decorreu em dois dias no Ballybunion Golf Club, na Irlanda, com nove jogadores para cada lado.

O craque do Club de Golf de Miramar torna-se assim o segundo português a vencer a competição, 11 anos depois de Pedro Figueiredo (2006, em Marianzke Lazne, na República Checa). Ele que já há duas semanas se tornara o segundo português a vencer o The Boys Amateur Championship, nove anos depois de… Pedro Figueiredo, o seu ídolo juvenil.

No cômputo dos 25 jogos realizados – oito de pares em foursomes, 17 em singulares – o resultado final saldou-se em 15,5-9,5 a favor dos “continentais”, que repetem o êxito da edição passada no The Prince’s Golf Club, em Inglaterra, em ambas as ocasiões liderados pelo seu capitão não-jogador, o holandês Jeroen Stevens.

Pedro Lencart, depois de ter vencido na sexta-feira tanto em pares como em singulares, empatou na sessão matinal de hoje em parceria com o espanhol Edouard Rousaud Sabate, no encontro frente à dupla Toby Briggs/Alex Fitzpatrick; e de tarde, derrotou o irlandês Mark Power por 5/4. Os “continentais” decidiram tudo a seu favor vencendo sete das nove partidas na última sessão de singles.

O português foi o jogador que mais pontos somou para a equipa Continental, que além dele contou com Alejandro Aguilera Martin (Espanha), Markus Braadlie (Noruega), Adrien Dumont de Chassart (Bélgica), Falko Hanisnch (Alemanha), Rasmus Hojgaard (Dinamarca), Matias Honkala (Finlândia), David Nyfjall (Suécia) e Eduard Rousaud Sabbate (Espanha).

Embora se tenha jogado entre 1958 e 1966, sendo descontinuado até 1977, o Troféu Jacques Léglise tem a sua actual designação desde este útimo ano, quando o falecido Jean-Louis Dupont doou um troféu em memória de Jacques Leglise, um ex-campeão e capitão francês que havia servido como Presidente da Federação Francesa de Golfe e da Associação Europeia de Golfe.

Inicialmente realizava-se como uma partida de um dia, tornou-se uma partida de dois dias em 1996. A Grã-Bretanha-Irlanda, como no período entre 1958-1966, dominou os encontros iniciais perdendo apenas três vezes antes de 1995. A força do golfe europeu entretanto melhorou drasticamente e desde então o continente da Europa ganhou nove vezes. Ao todo, os continentais venceram 12 vezes, contra as 36 vitórias da Grã-Bretanha-Irlanda.

