UEFA investiga PSG por possível quebra do fair-play financeiro

A UEFA abriu uma investigação ao Paris Saint-Germain, por suspeitas de que possa estar a violar a regra do fair-play financeiro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo organismo que rege o futebol europeu.

"A investigação vai concentrar-se no compromisso do clube com o equilíbrio financeiro, à luz da recente actividade com transferência", pode ler-se no comunicado.

O PSG, que na quinta-feira assegurou Kylian Mbappé a título de empréstimo (ainda que tudo aponte para compra do passe do avançado, no final da época, por uma verba a rondar os 180 milhões de euros), já tinha contratado Neymar, na maior transferência de sempre da história do futebol: 222 milhões de euros pagos ao Barcelona.

Com a aplicação da regra do fair-play financeiro, a UEFA pretende salvaguardar a situação financeira dos clubes, punindo os desequilíbrios acentuados entre receitas e despesas através de um exercício que leva em conta as cinco épocas anteriores.

