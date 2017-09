Pelé felicita Cristiano Ronaldo pelos 78 golos na selecção

O brasileiro Pelé felicitou esta sexta-feira Cristiano Ronaldo, que o ultrapassou em número de golos ao serviço da selecção nacional, com o hat trick marcado na vitória de Portugal sobre as Ilhas Feroé (5-1), em jogo de qualificação para o Mundial2018.

"Parabéns Cristiano por se juntar à elite dos cinco goleadores internacionais", escreveu o antigo futebolista brasileiro, único a ter vencido três campeonatos do mundo.

Com o hat-trick de quinta-feira, no Estádio do Bessa, no Porto, o avançado português chegou aos 78 golos em 144 jogos pela selecção portuguesa, enquanto Pelé marcou 77 em 92 encontros com a "canarinha".

O capitão português igualou o iraquiano Hussein Said Mohammed, colocando-se apenas atrás de três jogadores que já não estão em actividade: o iraniano Ali Daei (109), o húngaro Ferenc Puskas (84 com Hungria e Espanha) e o zambiano Godfrey Chitalu (79).

