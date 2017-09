Pedro Lencart sempre a ganhar em match play

Menos de duas semanas depois de ter vencido seis encontros rumo ao título no importantíssimo The Boys Amateur Championsip, Pedro Lencart manteve-se invencível em match play ao ganhar os seus dois primeiros encontros no primeiro dia do 50.º Troféu Jacques Léglise, o duelo anual entre as selecções de boys (sub-18) da Europa Continental e da Grã-Bretanha-Irlanda, a decorrer no Ballybunion Golf Club, na Irlanda.

De manhã jogaram-se quatro encontros de pares em foursomes, com o português a unir forças com o espanhol Alejandro Aguilera Martin, batendo a dupla de ingleses composta por Toby Briggs e Charlie Strickland, por 2 up. De tarde realizaram-se oito encontros de singulares (cada equipa tem nove jogadores) e aqui o jogador do CG Miramar voltou a derrotar Tony Briggs, por 2/1.

A Europa Continental, capitaneada pelo holandês Jeroen Stevens, secretário-geral da Federação Holandesa de Golfe, venceu dois encontros nos pares, empatou um e perdeu outro, e de tarde, nos singles, ganhou quatro e perdeu quatro, pelo que parte amanhã para o segundo e último dia com a vantagem mínima: 6,5-5,5.

Pedro Lencart é o primeiro a sair amanhã nos foursomes matinais, logo pelas 7h30, desta vez em parceria com o francês Eduard Rousaud Sabate. Procura tornar-se o segundo português a vencer este mach que remonta a 1977. O único que o conseguiu foi Pedro Figueiredo, em 2006, em Marianzke Lazne, na República Checa

