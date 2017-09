Benfica confirma venda de Mitroglou por 15 milhões

O Benfica anunciou esta sexta-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a venda, por 15 milhões de euros, do internacional grego Mitroglou aos franceses do Marselha.

O clube da Luz anuncia também que terá direito a receber 50% do valor de venda sobre eventual futura transferência de Mitroglou. Contratado ao Fulham por cerca de sete milhões de euros, Mitroglou, de 29 anos, jogou as duas últimas temporadas no Benfica, pelo qual marcou um total de 52 golos.

Na primeira época de encarnado, o grego foi crucial na caminhada para o título do Benfica, ao apontar, em Alvalade, o golo do triunfo que destronou os “leões”. Em 2016/17, Mitroglou foi o melhor marcador dos “encarnados” no campeonato, com 16 golos.

