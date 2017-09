Fecho do mercado: o dia dos empréstimos e a dúvida Adrien

Kylian Mbappé surge à cabeça, naturalmente, mas também Renato Sanches, Nani, “Gabigol” ou Douglas ajudam a espelhar o essencial do último dia do mercado de transferências de Verão nas principais Ligas europeias. Foram 24 horas de muitas movimentações, como sempre, e com muitos empréstimos de relevo, ainda que o maior de todos não seja mais do que uma aquisição principesca simplesmente adiada.

PUB

O segredo menos bem guardado deste defeso era a mudança de Mbappé, estrela em ascensão do futebol mundial, do Mónaco para o PSG. A oficialização chegou a meio da tarde de quinta-feira, esvaziando a especulação em torno do valor do negócio. Pelo menos por um ano. É que, por força da aquisição do passe de Neymar por uns estratosféricos 222 milhões de euros, o clube parisiense corria o risco de violar o fair-play financeiro da UEFA e sofrer as respectivas penalizações se comprasse já os direitos económicos do avançado francês. A solução encontrada foi uma cedência por um ano, mas que tudo indica que, em Junho de 2018, terminará com um vínculo definitivo até 2022, a troco de algo próximo dos 180 milhões de euros.

Se o futuro de Mbappé estava há muito traçado, sobre a cabeça de Renato Sanches pairavam ainda pontos de interrogação. Sem o espaço de afirmação que gostaria de ter no Bayern Munique, o internacional português acabou por aceitar a proposta do Swansea, actual 13.º classificado da Premier League, ao qual ficará vinculado até final da época. O médio de 20 anos custará ao clube inglês, entre o pagamento do empréstimo e dos salários, cerca de 8,5 milhões de euros. Um valor astronómico para uma cedência.

PUB

É também com o rótulo de emprestado que Nani vai procurar recuperar o seu melhor futebol em Itália. Cedido pelo Valência, o extremo reforça o contigente português da Lazio neste mercado, já que foram também confirmadas as contratações de dois jovens talentos do Sp. Braga, Pedro Neto e Jordão. O valor da operação não foi divulgado.

Benfica contrata a dobrar

Por cá, o Benfica confirmou a chegada de dois internacionais brasileiros, ambos a título de empréstimo e até Junho de 2018. De Barcelona vem o lateral direito Douglas com o intuito de colmatar a saída de Nelson Semedo (que fez o trajecto inverso, rumo a Camp Nou), enquanto o avançado Gabriel “Gabigol” Barbosa é cedido pelo Inter Milão, para suprir a venda de Mitroglou ao Marselha — cerca de 15 milhões de euros por metade do passe do grego, que assinou por quatro anos.

No Sporting, o dia foi pautado pelas vendas dos laterais Ezequiel Schelotto ao Brighton & Hove Albion, recém-chegado à Premier League, e Marvin Zeegelaar ao Watford, treinado por Marco Silva. Em ambos os casos os “leões” encaixam cerca de três milhões de euros, para além do direito a uma percentagem acima dos 10% numa futura mais-valia.

Mas o grande negócio em Alvalade envolve Adrien Silva, médio que deixou a concentração da selecção nacional antes do embate com as Ilhas Feroé para negociar a sua transferência para Inglaterra. À hora de publicação desta notícia, ainda não está confirmada a transferência. Os dois clubes terão chegado a acordo (por uma verba que rondará os 24 milhões de euros), o jogador viajou para Leicester, mas a transferência ainda não foi confirmada por nenhum dos dois clubes. O Leicester pediu à Premier League uma autorização especial para fechar a transferência depois das 23h (hora a que encerrava o mercado em Inglaterra) e agora falta saber se foram cumpridos todos os requisitos burocráticos.

Nesta sexta-feira, deverá ficar a saber-se se o Leicester inscreveu o jogador a tempo. Se a mudança de Adrien para Inglaterra se confirmar, constituirá a maior venda da temporada para o Sporting.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Bem menos activo esteve o FC Porto, na linha do que aconteceu desde a abertura do mercado. Os “dragões” colocaram alguns jogadores, como o médio João Carlos Teixeira (Sp. Braga), o avançado Rui Pedro (Boavista) ou o guarda-redes Raul Gudiño (APOEL), mas não apresentaram nenhum reforço de última hora. Um cenário que frustra as expectativas do próprio treinador, já que Sérgio Conceição tinha manifestado a vontade de assegurar uma mais-valia para o plantel. A seu favor, o técnico tem o facto de Aboubakar e Danilo permanecerem de “azul e branco”.

É verdade que, mesmo com a entrada do mês de Setembro, e tendo em conta os diferentes calendários estipulados pela FIFA, ainda há Ligas a contratarem — a turca, a russa ou a chinesa, por exemplo —, mas os campeonatos que maior número de movimentos (humanos e financeiros) geram já fecharam as portas.

Num contexto mais de empréstimos do que de investimento definitivo, as transferências de Oxlade-Chamberlain do Arsenal para o Liverpool e de Danny Drinkwater do Leicester para o Chelsea foram as mais caras do o último dia do mercado (38 milhões de euros). com H.D.S.

PUB

PUB