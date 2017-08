Rui Moreira falha debate da TVI marcado para esta quinta-feira

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto e candidato a um segundo mandato, de novo com o apoio do CDS, não irá participar no primeiro debate sobre as propostas dos diferentes candidatos para a cidade organizado pela TVI, que decorre nesta quinta-feira à noite, em Serralves (Porto). O debate contará com as presenças de Ilda Figueiredo (CDU), Manuel Pizarro (PS) e Álvaro Almeida (PSD/PPM).

O candidato do Bloco de Esquerda, João Teixeira Lopes, encontra-se ausente do país, mas garante a sua participação no debate da TVI via satélite.

Na sua página do Facebook, Rui Moreira escreve que a sua candidatura decidiu participar em quatro debates (um por semana), “o dobro dos efectuados em 2013” e que a sua presença está assegurada no debate que a SIC, agendado para 5 de Setembro, no qual participarão so restantes candidatos autárquicos.

“Este ano foram propostos mais de uma dezena de debates na comunicação social para cumprir no último mês de campanha”, adianta o candidato independente, dando conta de que o "apelo" feito pela candidatura para que os órgãos de comunicação se organizassem “não deu resultado”.

“A proposta para se fazer debates conjuntos, não foi atendida, com excepção da TSF e Jornal de Notícias, que organizam um debate conjunto, dia 22, em que participaremos”, escreve o candidato na sua página, acrescentando: “A participação em quatro debates num mês (dois em período pré-eleitoral e dois em período eleitoral), à média de um por semana, representa um esforço acrescido de debate, para quem, além de candidato, tem que cumprir as suas obrigações e agenda, como presidente da câmara”.

Para lá dos debates da SIC e da TSF/JN, o candidato independente aceitou participar nos debates da RTP e da Porto Canal, agendados para os dias 13 e 27 de Setembro, respectivamente.

