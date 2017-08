STCP encerra primeiro semestre do ano com mais 2,2 milhões de clientes

A Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) fechou o primeiro semestre do ano com mais 2,2 milhões de clientes por comparação ao período homólogo, adiantou a empresa, esta quinta-feira, em comunicado. Este crescimento da procura em 6,4% é um dos dados mais relevantes do Relatório e Contas Consolidadas do 1.º semestre do ano, enviado pela STCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O desempenho positivo resulta de alterações estruturais, implementadas pela STCP, para tornar possível a recuperação da qualidade no serviço prestado à população da Área Metropolitana do Porto. A empresa tem vindo a restabelecer a totalidade dos serviços programados, o que resultou, nos primeiros seis meses deste ano, num aumento de 4,6% de quilómetros percorridos", referiu.

Fruto da maior procura, a receita do serviço de transporte também sofreu um crescimento de 7,3%, fixando-se nos 22,4 milhões de euros, tendo o aumento do preço em 1,5% também pesado neste indicador, explicou.

Na nota, a STCP salienta que a procura do carro eléctrico aumentou em 35%, totalizando mais de 88 mil passageiros no período em análise, melhoria que se reflectiu no crescimento das receitas em 56%. "O aumento da procura reflecte-se positivamente nos resultados consolidados da empresa. Destacam-se a melhoria nos resultados líquidos da empresa, que, com o desagravamento de 99% (19,9 milhões de euros), estabilizou o seu valor nos 244 mil euros negativos e o crescimento dos resultados operacionais em cerca de 5,8 milhões de euros, mais 111% que no período homólogo, situando-se em 586 mil euros", revelou.

A empresa salientou ainda que os rendimentos operacionais também progrediram para os 23,5 milhões de euros, mais 8,6% do que no mesmo período de 2016.

Quanto aos gastos operacionais, sublinha-se a diminuição de quatro milhões de euros ao valor previamente registado, o equivalente a 14,7%, em consequência da redução de 10% nos gastos com pessoal e de 185,7% nos gastos com depreciações, amortizações, provisões e imparidades, acrescentou.

