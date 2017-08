Trabalhador morre na sequência de queda de 15 metros na Madeira

Um homem morreu esta quarta-feira na sequência de uma queda de uma altura de cerca de 15 metros quando procedia a trabalhos no tecto do Pavilhão dos Trabalhadores, em São Martinho, no Funchal, revelaram os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF). Segundo a fonte dos BSF, o acidente deu-se pelas 18h30.

Os BSF e uma Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) acorreram ao local mas, apesar das operações de reanimação, o trabalhador acabou por morrer no local. "Já estava em paragem cardíaca", adiantou. A Polícia de Segurança Pública (PSP) tomou conta da ocorrência.

Entretanto, a visita que o secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus (SRAPE), Sérgio Marques, ia realizar na quinta-feira àquela estrutura, no âmbito da operação de retirada de cobertura de fibrocimento do pavilhão, foi adiada para "momento mais oportuno", disse fonte da Secretaria Regional.

