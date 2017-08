Jorge Lima e José Costa vencem a primeira regata do Mundial de 49er

Depois de dois dias com vento a menos e nevoeiro a mais, realizaram-se nesta quarta-feira as primeiras regatas do Mundial de 49er e 49er FX. Na frente marítima do Porto e de Matosinhos, 82 tripulações masculinas (49er) e 56 femininas (49er FX) começaram a disputar a fase de qualificação da prova e a dupla portuguesa Jorge Lima/José Costa esteve em destaque ao iniciar a competição com um primeiro e um segundo lugar.

Com vento do quadrante Norte e seis nós de intensidade, os velejadores foram divididos em três grupos (vermelho, azul e amarelo) e Jorge Lima e José Costa, que no início deste mês asseguraram a entrada no Projecto Olímpico de Tóquio 2020, tiveram um excelente arranque: 1.º, 2.º e 13.º lugar nas três regatas realizadas e a nona posição da geral no final do primeiro dia.

No final, Jorge Lima confessou que este foi “um dia particularmente stressante” depois de dois dias “a acumular energia para finalmente começar este mundial”. “As condições abriram, o nevoeiro foi embora e o vento chegou. Estamos muito contentes com o dia que fizemos, um 1.º, um 2.º e um 13.º, o que para as primeiras três regatas é fantástico. Dá-nos confiança e, acima de tudo, assumir que estamos a andar bem e no bom caminho”, afirmou o velejador português.

No que respeita às restantes duas tripulações nacionais, Rodolfo Pires/Gonçalo Pires estão no 56.º lugar (20.º, 25.º e 9.º), enquanto Francisco Maia/Afonso Maia são 66.º (13.º, 22.º e 23.º).

Mesmo sem qualquer vitória nas três regatas realizadas (2.º, 2.º e 5.º), os britânicos James Peters/Fynn Sterritt lideram a classificação geral. As duplas alemãs Justus Schmidt/Max Boehme (4.º, 3.º e 2.º) e Erik Heil/Thomas Ploessel (7.º, 1.º e 2.º) são segundas e terceiras classificadas, respectivamente.

Entre as senhoras (49er FX), as neozelandesas Alexandra Maloney/Molly Meech são as primeiras líderes, seguidas das dinamarquesas Jena Mai Hansen/Katia Salskov-Iversen e das finlandesas Noora Ruskola/Mikaela Wulff.

