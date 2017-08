Já se pode ouvir a nova voz do Sapo Cocas

O Sapo Cocas (Kermit the Frog) tem uma nova voz e um novo marionetista a tratar dele. A estreia de Matt Vogel fez-se num vídeo do canal de YouTube dos Marretas – um episódio da série Muppet Thought of the Week, que arrancou em Fevereiro deste ano e mostra diferentes personagens desse universo a falarem e a partilharem pensamentos inspiradores. Vogel é, depois do criador dos Marretas Jim Henson e do seu sucessor Steve Whitmire, o terceiro Sapo Cocas desde que a personagem nasceu em 1955 – isto se não contarmos com Frank Welker, que lhe deu voz na série Muppet Babies (Os Marretinhas, em português), nem com os inúmeros dobradores internacionais.

Whitmire, que também era o Egas (Ernie) da Rua Sésamo, esteve 20 anos a emprestar a voz às criações de Henson, tendo sido escolhido pelo próprio, antes de morrer em 1990, para o substituir. Antes disso, tinha sido marionetista e trabalhado nesse mundo desde a segunda metade dos anos 1970, fosse no Muppet Show (Os Marretas) original ou nos vários filmes dos Marretas. O abandono dos papéis não foi pacífico, com tanto a Disney – que comprou os direitos dos Marretas em 2004 – quanto Whitmire a trocarem acusações públicas nos últimos meses.

Vogel, por sua vez, também não é novato por estas paragens. A trabalhar na Jim Henson Company desde 1993, o marionetista chegou a ser assistente de Whitmire no papel de Egas, também faz de Poupas (Big Bird) e Conde de Kontarr (Count von Count), por exemplo, entre muitas outras.

