Listas de espera para cirurgia são as mais longas desde 2011

A lista de espera para cirurgia em Portugal é a mais longa desde 2011, com tempos de espera médios superiores a três meses. Os números constam no relatório de Acesso a Cuidados de Saúde 2016 e são citados pelo Jornal de Notícias nesta terça-feira.

PUB

De acordo com os números destacados pelo jornal, o número de doentes inscritos e operados no mesmo dia em que foram inscritos tem vindo a diminuir desde 2012, mas continua "elevado". Em 2016, foram inscritos e operados no mesmo dia 22 mil doentes.

Durante 2016 realizaram-se 568 mil cirurgias, mas a resposta não foi suficiente. No final do ano existiam ainda cerca de 211 mil pacientes inscritos a aguardar cirurgia, dos quais cerca de 4466 tinham neoplasia maligna (cancro).

PUB

O relatório citado pelo JN destaca outros números, nomeadamente o aumento dos inscritos que ultrapassam os tempos máximos de resposta. Quase 15% dos inscritos ultrapassaram os tempos máximos de espera de resposta para a cirurgia definidos por lei.

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, pede uma investigação e monitorização apertada aos hospitais em relação ao número de doentes que são inscritos e operados no mesmo dia, cita o mesmo jornal.

PUB

PUB