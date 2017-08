PGR investiga viagens pagas pela Huawei, Nos e Oracle

O Ministério Público está a investigar os vários casos de viagens pagas a políticos e a altos funcionários do Estado que terão sido pagas pelas empresas Huawei, Nos e Oracle, com diferentes destinos e finalidades. Em respostas ao PÚBLICO, a Procuradoria-Geral da República confirma a investigação às viagens que terão sido pagas pela Huawei e Nos e a recolher informação sobre as viagens que terão sido feitas a convite da Oracle.

"Relativamente às notícias vindas a público no último fim-de-semana, a Procuradoria-Geral da República procedeu à recolha de elementos e decidiu enviá-los ao DIAP de Lisboa com vista a investigação", respondeu o gabinete de Joana Marques Vidal. Em causa está a revelação do Expresso este fim-de-semana de que vários funcionários do Ministério da Saúde teriam viajado a convite da Huawei para a China e a revelação de terça-feira de que teria sido a Nos, parceira da Huawei, a pagar as deslocações.

O caso está também a ser investigado pela Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS). Os funcionários colocaram o cargo à disposição, mas o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, espera pela conclusão do inquérito.

Além desse caso, o jornal Observador revela que vários funcionários de diferentes ministérios foram aos Estados Unidos a convite da empresa Oracle. Sobre este caso, a PGR diz estar "a recolher elementos sobre a matéria".

