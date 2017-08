Modelo do mercado de transferências já gera mais do que simples críticas

José Mourinho, Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Sérgio Conceição, Jorge Jesus, Rui Vitória. São muitos os treinadores, de diferentes Ligas, que no presente defeso já vieram a público manifestar discordância face ao actual modelo do mercado de transferências. No centro do furacão está o timing escolhido, em particular a data de encerramento, que provoca alterações nos plantéis já com a época em andamento. Com as críticas a subir de tom, o passo seguinte é uma posição de força conjunta, que a Premier League está disposta a encabeçar.

São duas dimensões diferentes que se cruzam a meio do caminho: a perspectiva dos treinadores, que querem fechar o mais cedo possível o lote de jogadores com que vão trabalhar, e a visão dos agentes e dos proprietários dos clubes, que procuram rentabilizar ao máximo os activos. Do ponto de vista estritamente desportivo, é, porém, difícil aceitar como benéfico que a temporada arranque no início de Agosto e que os plantéis permaneçam “sob ameaça” durante praticamente quatro semanas, no que diz respeito às Ligas mais competitivas.

Perguntas e Respostas Por que razão existe um período delimitado para a realização de transferências?

As janelas de transferências foram criadas como parte de um acordo com a Comissão Europeia, com o intuito de salvaguardar a estabilidade contratual para o jogador e para o clube, permitindo transacções durante um período limitado de tempo. A alternativa seria permitir que os jogadores emitissem um pré-aviso para se desvincularem da entidade patronal, pondo em causa a economia do futebol. Que benefícios acarreta este sistema de transferências?

Permite aos clubes e aos treinadores (ou managers) planearem os plantéis com a certeza de que, depois de fechado o mercado, contarão com os jogadores sem se exporem ao assédio alheio. De resto, este sistema já era usado nas competições da UEFA antes de ser introduzido ?a nível doméstico. Quem decide a data de encerramento do mercado?

A FIFA, ainda que haja margem para cada Liga e federação negociarem as datas. Por que razão a janela encerra em dias diferentes nos campeonatos europeus?

Das 55 federações que fazem parte da UEFA, 29 encerram na mesma altura, o final do mês de Agosto, incluindo-se neste lote as Ligas mais competitivas do continente. Apesar de alguns outros campeonatos se estenderem um pouco mais no calendário negocial, por razões que têm que ver com diferentes enquadramentos laborais, por exemplo, a esmagadora maioria das transferências é realizada até 1 de Setembro.

“O que eu acho é que temos de adaptar-nos à situação, seja ela qual for, mas como treinador preferia que o mercado fechasse mais cedo. Toda a gente saberia os jogadores que tinha, os negócios seriam feitos antes e não assistiríamos a situações de atletas a fazerem o primeiro jogo por um clube e o segundo por outro”, argumentou Mourinho, técnico do Manchester United, na passada semana. Uma visão que é partilhada pela esmagadora maioria dos técnicos da Liga inglesa.

Sendo um dos campeonatos mais cobiçados, mas também um dos mais poderosos do mundo, a Premier League quer fazer uso do seu peso no universo do futebol para se fazer ouvir. Nas últimas semanas tem recolhido opiniões junto dos responsáveis dos clubes e há já uma reunião agendada para o início de Setembro, no dia 7, para se decidir qual o rumo a seguir.

Se a maioria votar a favor da alteração de datas, a Premier League deverá avançar já em 2018-19, na próxima época, para uma tentativa de encerramento da janela de transferências na semana que antecede o arranque do campeonato. Uma decisão que deverá ser comunicada à FIFA, naturalmente, mas que poderá ser adoptada de forma unilateral, até porque os regulamentos determinam apenas que, no caso de Inglaterra, o defeso não pode exceder as 12 semanas nem prolongar-se para lá de 1 de Setembro.

Um risco para Inglaterra?

Estivesse já este calendário em vigor e ter-se-ia evitado que o islandês Gylfi Sigurdsson, por exemplo, tivesse falhado o jogo de arranque da época pelo Swansea, por estar “já com a cabeça” no Everton, clube para o qual viria a transferir-se. É para evitar episódios como este, muito frequentes, que a Premier League quer avançar, consciente de que corre sempre o risco de, ao continuar aberto o mercado em Ligas concorrentes, ver alguns dos activos saírem para o estrangeiro. Um risco que José Mourinho desvaloriza: “Eu pergunto quantos clubes no mundo têm poder suficiente para comprar os nossos melhores jogadores.”

Mas se este formato do mercado desagrada a tantos intervenientes no negócio, o que o justifica? Em muitos casos, o facto de, à volta do mundo, os campeonatos começarem e terminarem em datas muito distintas, tentando assegurar-se alguma paridade no período de tempo que os clubes de cada país têm para apetrechar-se.

Seja como for, a Premier League conta com um aliado de algum peso institucional nesta luta. A Associação Europeia de Clubes, que também se sentará à mesa com os dirigentes dos emblemas da Liga inglesa na reunião do próximo mês, parece disposta a remar para o mesmo lado, dando cumprimento à vontade de muitos dos seus associados

