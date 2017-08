V. Guimarães oficializa Wakaso e Victor Garcia

O V. Guimarães oficializou esta segunda-feira a contratação de Wakaso, médio-defensivo oriundo do Lorient, até 2020, e do defesa lateral venezuelano Victor Garcia, ex-FC Porto, por quatro épocas.

O jogador ganês regressa a Portugal depois de, no último mercado de Inverno, se ter transferido do Rio Ave para o emblema francês, enquanto o defesa venezuelano acabou mesmo por rescindir com os “dragões”, evitando novo empréstimo depois de um ano no Nacional da Madeira.

Em declarações ao site oficial dos vitorianos, Wakaso mostrou-se disposto a ajudar a equipa minhota a atingir os seus objectivos. "Estou muito feliz por estar no Vitória. É um grande clube. Estou aqui para conquistar algo para a equipa, para a levar mais longe. Estou aqui para defender a equipa", disse.

Wakaso, que na época passada disputou 15 jogos pelo emblema francês, relegado para o segundo escalão, vai trabalhar novamente com o treinador Pedro Martins, depois de, entre 2014 e 2016, ter marcado um golo em 82 jogos oficiais pelo Rio Ave, sob o comando do agora técnico vitoriano.

O médio prepara-se para iniciar a oitava temporada nos escalões profissionais do futebol português, depois de, entre 2010/11 e 2013/14, ter marcado cinco golos em 82 jogos oficiais pelo Portimonense, clube que militava na II Liga, e de ter disputado 114 jogos pelos vila-condenses, de 2013/14 até 2016/17.

Por seu lado, Victor Garcia declarou conhecer bem a força do emblema e dos adeptos minhotos, garantindo ter "tomado a melhor decisão da carreira nos últimos anos".

