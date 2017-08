Hamilton festeja corrida número 200 com triunfo na Bélgica

O piloto britânico Lewis Hamilton pode assinalar a corrida número 200 da carreira na Fórmula 1 com um sorriso mais largo na cara: ao volante do seu McLaren-Mercedes, Hamilton venceu o Grande Prémio da Bélgica, que se disputou neste domingo, no circuito de Spa-Francorchamps.

O britânico completou as 44 voltas ao circuito de Spa-Francorchamps em 1h24m42,82s (308,052 km), terminando 2,358 segundos à frente de Vettel, ao passo que o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) chegou 10,791s depois e completou o pódio no terceiro lugar.

Era a 12.ª prova deste Mundial e o alemão Sebastian Vettel liderava a classificação geral de pilotos com 14 pontos de avanço sobre Hamilton. O Ferrari de Vettel cortou a meta no segundo lugar e, por isso, Hamilton reduz para metade a distância que o separa do concorrente alemão, que acaba de rebovar contrato com a escuderia italiana até 2020.

O triunfo belga é a quinta vitória de Hamilton na presente temporada, um dia depois de ter igualado a marca de "pole positions" de Michael Schumacher: desde que se estreou na categoria rainha dos carros de velocidade, Hamilton obteve 68 vezes o direito de partir para a corrida no primeiro lugar.

Vettel bem tentou apanhar Hamilton e a distância final entre ambos não foi grande (2,3 segundos), mas Hamilton rodou na frente do princípio ao fim e não permitiu que algum concorrente se aproximasse.

Com oito provas ainda por disputar, Vettel soma agora 220 pontos e Hamilton 213.

