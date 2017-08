Morreu Wilson das Neves, o maior baterista brasileiro do século XX

O baterista brasileiro Wilson das Neves morreu na noite deste sábado, aos 81 anos, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro — a mesma cidade onde nasceu, em 1936. Com mais de 60 anos de carreira, o compositor e cantor era considerado uma referência do samba – o maior baterista brasileiro do século XX – e trabalhava há mais de 30 anos como baterista do cantor Chico Buarque.

Ao longo da sua carreira, participou em cerca de 800 discos, trabalhando com nomes como Elza Soares ou Roberto Carlos. Também fez parte da Orquestra Imperial.

A morte foi anunciada nas redes sociais do baterista: "É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de um dos maiores nomes da música brasileira", lê-se na página do Instagram de Wilson das Neves. "Instrumentista diferenciado, compositor e cantor brilhante nos últimos anos. (...) A família agradece as condolências e em breve informaremos sobre o funeral". Há anos que o compositor sofria de um cancro.

Wilson das Neves estreou-se como cantor em 1996, com o álbum O som sagrado de Wilson das Neves, onde consta a canção Grande Hotel, que escreveu com Chico Buarque. Como intérprete, gravou ainda outros três discos: Brasão de Orfeu, em 2004, Pra Gente Fazer Mais um Samba, em 2010 e Se me Chamar, Ô Sorte, de 2013.

Vários artistas como Zeca Pagodinho ou Chico Buarque prestaram homenagem a Wilson das Neves nas redes sociais — assim como a escola de samba Império Serrano, de que fazia parte.

