Fernando Pimenta vice-campeão do mundo de K1 1000

O português Fernando Pimenta conquistou neste sábado a medalha de prata em K1 1000 metros nos Campeonatos do Mundo de canoagem, que decorrem em Racice, na República Checa.

O bicampeão da Europa da distância, que procurava o primeiro título mundial, concluiu a prova no segundo lugar, a 239 milésimos de segundos do vencedor, o alemão Tom Liebsche, que percorreu a distância em 3m37,754s. O checo Jozef Dostal ficou no terceiro lugar.

Foto Tom Liebscher, da Alemanha, celebra a vitória na final EPA/MARTIN DIVISEK

Pimenta, que em 2015 conquistou o bronze nos Mundiais em Milão, Itália, terá nova oportunidade de medalha no domingo, em K1 5000, distância que não integra o programa olímpico.

Teresa Portela sétima em K1 500

Na competição feminina, Teresa Portela foi sétima classificada na final de K1 500. A canoísta portuguesa cobriu a distância em 1m52,254s, ficando a quase quatro segundos da nova campeã, a bielorrussa Volha Khudzenka, que bateu a neozelandesa Lisa Carrington por 289 milésimos de segundo. A dinamarquesa Emma Astrand Jorgensen terminou a 2,044 segundos e conquistou o bronze.

Ainda neste sábado à tarde, Teresa Portela vai tentar apurar-se para a final de K1 200 e K4 500, juntamente com Joana Vasconcelos, Francisca Laia e Márcia Aldeias.

