Quarta jornada abre com empate no Restelo

A quarta jornada da Liga portuguesa abriu nesta sexta-feira com um empate (1-1), no Estádio do Restelo, entre Belenenses e V. Setúbal, que continuam separados por um ponto na tabela classificativa.

O momento mais caricato da partida aconteceu aos 20', quando um livre indirecto do Belenenses foi desviado para a própria baliza por Gonçalo Paciência, avançado do Vitória e filho do treinador adversário.

Minutos depois, o árbitro apontou para a marca de grande penalidade por suposta falta de João Teixeira na área sadina, mas inverteu a decisão depois de ter consultado do videoárbitro.

O V. Setúbal foi tentanto reagir e acabaria, já na recta final da partida, por chegar à igualdade, também na sequência de uma bola parada. Nuno Pinto bateu um livre e Vasco Fernandes tentou o desvio, acabando por enganar o guarda-redes Muriel, aos 81'.

Contas feitas, o Belenenses soma agora quatro pontos em outros tantos jogos no campeonato, ocupando provisoriamente o nono lugar, enquanto o V. Setúbal está uma posição abaixo, com três pontos.

