Barcelona oficializa Dembélé por 105 milhões

O Barcelona oficializou esta sexta-feira a contratação do médio ofensivo Ousmane Dembélé, por quem pagará 105 milhões de euros, para os próximos cinco anos, anunciando que o jogador chegará no domingo à cidade condal, estando a apresentação oficial agendada para o dia seguinte, depois de realizados os testes médicos.

PUB

Contabilizando os valores variáveis associados ao contrato, o negócio pode custar ao clube espanhol 147 milhões de euros, fazendo da transferência do avançado a segunda mais cara de sempre, depois de Neymar ter sido transferido para o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros.

Os catalães estipularam uma cláusula de rescisão 400 milhões de euros no contrato do francês do Borussia Dortmund, que ainda há dois anos representava o Rennes nos escalões inferiores do futebol gaulês.

PUB

Dembélé, de 20 anos, soma sete internacionalizações pela selecção de França, reencontrando em Barcelona os compatriotas Samuel Umtiti e Lucas Digne. Dembélé apntou 10 golos em 49 jogos na época transacta.

PUB

PUB