Seja cloche ou patusca é amiga da cozinheira

Sempre que vislumbra a cloche que decora um frigorífico dos cenários da novela da tarde da TVI, Aldina Águas fica contente. Reconhece ali um objecto que lhe é querido e que, apesar de já não estar na moda, é uma espécie de amuleto de família: todos têm, nenhuns a trocam nem por nada. Mas não o reconhece, àquele forno eléctrico redondo, com vidro em cima para espreitar o que se lá assa ou gratina, pelo outro nome, bem português, pelo qual ficou conhecido – a patusca.

PUB

Nas décadas de 1970 e 80, a cloche ou patusca foi uma pequena moda nas cozinhas do país. Na década anterior, o fogão a gás substituía o de lenha em grande parte das casas, e finalmente havia fogões como o Presmalt em inox, “uma verdadeira maravilha” graças à sua porta de vidro do forno e brilho metálico que, no anúncio a preto e branco, era recomendado pela estrela televisiva das cozinhas de todo o país, Maria de Lurdes Modesto. Era um fogão normal, para ligar ao gás “da companhia”, com forno e quatro bicos. Mas não era para todos. A cloche, essa sim, podia servir a mais pessoas. “Nunca foi um utensílio que eu usasse”, diz ao PÚBLICO Maria de Lurdes Modesto, mas “porque a cloche era um produto que, não sendo eu nenhuma princesa, era sobretudo para quem não tinha forno, e também para poupar energia. Para quem não tinha forno finalmente havia uma coisa barata e que gastava pouco para se poder fazer um bolinho”.

Quando apareceu em Portugal, já na década de 1970, “as pessoas ficaram muito entusiasmadas”, lembra Modesto, que já tinha deixado os seus trabalhos televisivos e continuava a cozinhar, a escrever livros de receitas e a aconselhar os cozinheiros do país. Foi nessa altura que Aldina Águas, algarvia de 82 anos que vive em Nelas (Viseu), teve a primeira cloche. "Era moda, toda a gente queria". Hoje vai na segunda e foi a sua salvação quando o prédio esteve sem gás mais de 15 dias. Enumera as iguarias que lá cozinha, dos doces aos salgados, um objecto que “está mais à mão que o forno” e que serve bem quem cozinha só para si ou para poucas pessoas, reforça a sobrinha, Maria Filomena Estremores, de 60 anos e residente em Monchique. “A minha filha, quando foi para a universidade, levou a cloche”, conta.

PUB

Na década de todas as transições, a cloche tornava possível uma patuscada caseira, era um forno maneirinho e patusco numa altura em que mudavam as mentalidades, o regime e o estilo de vida. Seria por isso que lhe chamaram patusca? Será um regionalismo (como diz Maria Filomena) porque lá no Algarve é cloche e acabou? Ainda havia quem não tivesse espaço ou dinheiro em casa para um fogão inteiro, quem alugasse quarto nas cidades e ali improvisasse refeições. Assava castanhas e maçãs, lombos de carne e batatas. Era barata.

A cloche "vendia-se sozinha”

Ana Marques Pereira é uma apaixonada pela cozinha, sobretudo pelas histórias que elas, os utensílios e os hábitos culinários lhe contam. No seu blogue, Garfadas On line, onde partilha histórias, livros de instruções, imagens e relíquias do antigamente culinário, não há rasto de cloches. Nem nos seus muitos livros, como Do Comer e do Falar... Tudo vai do começar, ou A Manteiga em Portugal, Pequena História. “Foi uma peça que nunca me atraiu muito”, confessa, nunca usada em casa dos pais nem na sua. Mas identifica-a com o final dos anos 1970, enumera as suas características e a sua ancestralidade - “os chamados four à cloche, dos anos 1930, em esmalte e que eram colocados sobre o fogão para aquecer”, como os da marca Tito-Landi. E o seu pedigree “também se enquadra numa peça muito antiga que é o dutch oven, de ferro e que se usou em Portugal no século XVII”.

Investigadora e coleccionadora na área da alimentação, tem muitos dossiers, milhares de livros, peças e centenas de livros de instruções de electrodomésticos. Também lá não há rasto da cloche, um produto que, diz timidamente o gerente da fábrica portuguesa Eurojava, nunca foi preciso publicitar. “Vendia-se sozinho”, garante Luís Silva, que ainda fornece cloches para todo o país. Havia um passa-palavra nacional, “sobretudo pelo aspecto económico, porque a cloche consome muito menos que o forno”, diz Ana Marques Pereira, corroborada por bloggers e autoras de livros de cozinha como Joana Roque, que no Economia Cá de Casa tece rasgados elogios ao forninho e seu parco gasto. Ana Marques Pereira completa: “O racional da cloche é muito inteligente, porque é circular e aquece de forma mais homogénea que os fornos”.

Foto O pequeno electrodoméstico foi mudando de aspecto e de técnica DR

Esse passa-palavra, diz Maria Filomena ao telefone de Nelas, “foi pós-25 de Abril” e na sua família foi de uma assentada que todos ficaram com cloches. “Num Natal, o meu primo levou uma cloche para todos.”

Mas suas origens são difusas. Ana Torres Pereira fala de vários seus antepassados e da moda actual, nos EUA, da Le Cloche, forno em cerâmica abobadada muito usado para fazer “pão mais estaladiço”, vendido em lojas de renome como Williams-Sonoma desde o início dos anos 1980. Na Internet encontram-se aficcionados da cloche em Kerala, na Índia, e a sempiterna referência ao chapéu cloche. Já no Dizionario piemontese italiano, latino e francese, de 1830, se encontra a referência à cloche, sob a forma de um forno redondo associado a cozer pão ou à pastelaria – “forn da pastissaria”, atenta o dicionário do século XIX, “espécie de tabuleiro sobretudo de ferro, com cobertura em forma de campânula para uso de cozinha de fruta, bolos e similares, forno portátil, forno da pasticci, fornacula [do latim para “pequeno forno], clibanus [forno, do grego, de ferro ou barro], cloche”.

Mas se Luís Silva arrisca a Alemanha como fonte da moda da patusca, o seu pai e dono da Eurojava, José Silva, fala de outro fenómeno dos anos 1970. Quando, depois da Revolução de Abril, milhares de portugueses regressavam a um país que alguns nunca tinham conhecido ou que há muito tinham deixado para trás, o país mudou um pouco com eles. Trouxeram calão novo e novas ideias. “Quem mais usava a cloche eram pessoas com mentes mais abertas”, diz Maria Filomena Estremores, que acredita que os chamados “retornados” podem ter ajudado à divulgação do aparelho. Os retornados trouxeram novas palavras, mas terão trazido a patusca? “Patusca: pequeno forno de cozinha, portátil e com uma forma arredondada; cloche”, diz a Infopédia. Do francês cloche reza a história: cloche é sino em francês, mas também é um objecto importante na história da cozinha. No Dicionário de Gastronomia de Myrna Corrêa, a cloche é a “tampa redonda em formato de abóboda. Herança do serviço à francesa, serve para cobrir os pratos, mantendo o seu calor. Nos anos 1970, a nouvelle cuisine redescobriu a utilidade das cloches”. O formato da cloche, arredondada e até, inicialmente, mais parecida com os sinos, explica-se sozinho.

A amiga da cozinheira

Mas a origem de “patusca” é desconhecida de todos os entrevistados e só o proprietário da Electro Neves, Carlos Rodrigues, responde sem papas na língua sobre o objecto do qual se lembra "desde miúdo" e que ainda vende na loja quase sexagenária. É porque “a patusca passou a ser a amiga da dona de casa pelo facto de poder fazer quase tudo e gastar pouca electricidade – de frango assado a bolos, até sardinha assada”. Entre o pequeno forno eléctrico e a cozinheira nascia, decreta, “uma espécie de amizade”.

Já Luís Silva tinha sete anos quando o pai, sobrinho dos então donos da Silampos, conhecida marca de panelas e trens de cozinha, fundou a sua própria empresa. “Praticamente nasci nisto”, explica ao PÚBLICO. A Eurojava, fábrica em Macieira de Sarnes, concelho de Oliveira de Azeméis (Aveiro), é hoje uma resistente das cloches, a que agora chamam boleiras. “O pico deve ter sido entre 1986/94”, estima Luís, “fazíamos três mil por mês” e outros fabricantes, alguns com maior volume de negócio, “chegavam a fazer dez mil por mês”. Era, na altura, “90% da produção” da Eurojava. “Hoje é completamente diferente, fazem-se umas 1500 por mês”; antes do apertar das normas comunitárias e de segurança, quando o produto "era admitido nas grandes superfícies, era vendido à baldada”. Há regiões onde são mais procuradas, como Braga, Bragança, Viseu, Régua, Guimarães ou Lisboa. O resto da Europa não quer saber delas, dizem os fabricantes nacionais, que a par de outras fábricas como a Orima, continuam a fornecer o comércio tradicional e as feiras e o mercado africano, Moçambique em particular, diz o gerente da Eurojava.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O pequeno electrodoméstico foi mudando de aspecto e de técnica. “Chamamos-lhe boleiras”, explica Luís Silva, “porque a cloche só tinha uma resistência superior” e com essa os bolos queimavam, explica. Primeiro, José Silva coloca a resistência a toda a volta, em 1980/81. Depois, um antigo fabricante, um dos pioneiros, da fábrica vizinha Martins e Rodrigues, insere a resistência inferior e os bolos passam a sair dourados. As primeiras eram em latão e cobre, depois de inox e agora é a vez do alumínio, bem mais fino do que o inicial. E algumas ainda são feitas à mão, um disco de alumínio que vai rodando no torno até moldar, senão o alumínio quebra e desperdiça-se.

Hoje, as pessoas optam mais pelos fornos eléctricos de pequenas dimensões, mas continuam a sair cloches da fábrica, das lojas e das feiras. Existem novos modelos, "nova geração" com um aspecto mais moderno e novos revestimentos. O vidro cimeiro, um óculo redondo com vista para o assado, perde proeminência e liberta os cozinheiros de um drama sempre que esse vidro se partia.

Há 30 anos “eram uma novidade e as pessoas queriam logo, vendiam-se, como se costuma dizer, à pazada”, conta Carlos Rodrigues. Agora vende “uma média de 10 ou 15 por mês”, estima, e “o preço é quase o mesmo do que há 15 anos, uns 35 ou 38 euros”. Hoje, há muito quem franza os olhos quando ouve falar da patusca, quem desconheça a cloche. Nos blogues de receitas, de vez em quando há alguém elogiar a cloche e nos jornais ela lá surge quando há uma crónica a escrever sobre um problema com o gás – ou quando um novo valor da música electrónica nortenha escolhe Cloche como nome de guerra. Luís Silva, filho de negócio de família, resume como continua, na era dos microondas e das Bimby, o passa-palavra da cloche: “Quem compra já teve”.

PUB

PUB