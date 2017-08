MPLA com 64,6% dos votos em Angola

O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder) alcançou 64,58% dos votos nas eleições gerais de quarta-feira, anunciou a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) ao apresentar o resultado da contagem de cinco milhões e 900 mil votos.

Estavam registados 9,3 milhões de eleitores. Ainda não foi divulgada a percentegem da abstenção e estão escrutinados dois terços das mesas de voto. Nesta fase da contagem dos votos, o MPLA ainda não assegurou a maioria qualificada acima dos dois terços no final do escrutínio.

A confirmarem-se estes números, o cabeça de lista do partido, João Lourenço, será o novo Presidente, sucedendo a José Eduardo dos Santos, que esteve 38 anos no cargo. Bornito de Sousa Baltazar Diogo será o vice-presidente.

Eram 11h50 quando, na sua sede nacional, em Luanda, o secretário do bureau político do MPLA para as questões eleitorais, João Martins, anunciou a vitória do partido por "maioria qualificada", não esperando pelo anúncio da CNE.

"Temos vindo a fazer a compilação dos dados que os nossos delegados de lista nos têm remetido, das actas síntese que obtiveram das assembleias de voto a nível de todo o país. E, numa altura em que temos escrutinado acima de cinco milhões de eleitores, o MPLA pode garantir que tem a maioria qualificada assegurada", disse, citado pela Lusa. "Por isso, é com tranquilidade que podemos assegurar que o futuro Presidente da República será o camarada João Manuel Gonçalves Lourenço e o futuro vice-presidente será o camarada Bornito de Sousa Baltazar Diogo", acrescentou.

O vice-presidente da UNITA, Raúl Danda, contestou de imediato esta informação. "Não sei de onde o MPLA está a tirar este resultado", disse, referindo que os dados que o seu partido estava a obter não coincidiam com os do MPLA.

