Liga de Cavalheiros regressa ainda este ano

Entre 1999 e 2002, o dia-a-dia da cidade fictícia de Royston Vasey, que não é muito dada a bem receber pessoas de fora, foi o foco das três temporadas de Liga de Cavalheiros, a criação de Mark Gatiss, Steve Pemberton, Reece Shearsmith e Jeremy Dyson, que perfazem a trupe cómica com o mesmo nome.

Agora, passados mais de dez anos, a BBC Two anuncia que a série vai voltar, ainda este ano, para assinalar o 20.º aniversário da chegada da trupe, que começou nos palcos, à BBC Radio 4.

Nas duas primeiras épocas, Liga de Cavalheiros seguiu um formato algures entre um programa de sketches e uma série, com uma narrativa ténue mas que girava à volta de personagens recorrentes – quase todas grotescas e na esmagadora maioria interpretadas pelos criadores, à excepção de Dyson. Na terceira temporada, esgotado esse formato, adoptou um formato de série, com uma história bem mais ambiciosa e cada episódio a focar-se numa só personagem e o todo a contar os detalhes de um só acontecimento. Não se sabe qual será o formato escolhido desta vez.

A notícia do regresso não é propriamente inesperada. Ao longo dos anos, os membros do grupo têm vindo a demonstrar interesse num regresso. Em 2016, Mark Gatiss, que nos últimos tempos tem conhecido sucesso a escrever (e a aparecer ocasionalmente em) séries como Sherlock ou Doctor Who, tinha mencionado, em entrevista à BBC Radio 6, a vontade definitiva de um regresso.

Meses depois, em Abril deste ano, Gatiss respondeu no Twitter a Duncan Jones, o realizador de filmes como Moon que é filho de David Bowie, a dizer que estava a ser planeado um especial para assinalar a efeméride dos 20 anos. Já em Junho, Reece Shearsmith, outro dos responsáveis pela série que, com Steve Pemberton, se tem mantido ocupado com séries que existem na intersecção da comédia e do terror como Psychoville e Inside No. 9, confirmou na mesma rede social que estavam a escrever outra vez. Mas agora é certo.

Não é a primeira vez que se volta a Royston Vasey desde o final da série. Em 2005, os membros voltaram a juntar-se, primeiro para um sketch de beneficência para as vítimas do tsunami do Oceano Índico de 2004 e depois para um filme, The League of Gentlemen’s Apocalypse e uma digressão no Reino Unido. Já em 2010, juntaram-se na BBC Radio 4 para uma emissão especal de Halloween.

