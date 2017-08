Impresa pondera fechar Visão e outras revistas

O grupo Impresa, detentor da SIC e de títulos como o semanário Expresso ou a revista Visão, pondera encerrar diversas publicações, sendo certo que se mantém o Expresso. A solução terá sido comunicada pela administração esta quarta-feira de manhã aos directores das revistas em causa. Além da Visão, o grupo detém a Caras, Activa, Exame, Exame Informática, Telenovelas e TV Mais, para lá do Courier Internacional, do Blitz e do Jornal de Letras.

No início do ano passado, houve uma mudança na estrutura do grupo, com Francisco Balsemão (fundador e presidente do conselho de administração) a nomear o seu filho, Francisco Pedro Pinto Balsemão, para o cargo de presidente executivo (em substituição de Pedro Norton).

No dia 21 de Julho, a Impresa anunciou que optara por interromper uma emissão de dívida. A decisão foi justificada com "alterações recentes no sector dos media e ao impacto resultante no sentimento da comunidade de investidores", ou seja, com o anúncio da compra da Media Capital (da espanhola Prisa) por parte da Meo/Altice. "A Impresa continuará a acompanhar com atenção e dinamismo a evolução do mercado, de modo a detectar e antecipar o surgimento de condições que favoreçam a estratégia do grupo", afirmou então a empresa.

