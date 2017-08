FC Barcelona descarta contratação de Jean Michael Seri

O FC Barcelona descartou a contratação do futebolista do Nice Jean Michael Seri, de 26 anos, alegando "razões técnicas", disse hoje uma fonte do clube à agência noticiosa espanhola, EFE.

Sem grandes detalhes, o clube voltou a afastar-se do jogador da Costa do Marfim, que já tinha estado perto da equipa blaugrana por duas ocasiões.

Era esperado um anúncio, esta quarta-feira de manhã, do FC Barcelona assegurando a transferência do costa-marfinense, que já passou pelo FC Porto e Paços de Ferreira, para as próximas quatro temporadas, num valor estimado em 40 milhões de euros. No entanto, depois de uma nova derrota, na terça-feira, do clube francês frente ao Nápoles por 2-0, que levou à sua eliminação da Liga dos Campeões, os catalães recuaram na contratação do atleta.

Diante esta nova situação, o FC Barcelona, que ainda está a recuperar da saída de Neymar para o Paris Saint-German, continua apenas com as três aquisições que fez neste defeso, o espanhol Gerard Deulofeu (Everton), o brasileiro Paulinho Becerra (Guangzhou Evergrande) e o internacional português Nelson Semedo, antigo jogador do Benfica.

