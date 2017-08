Um pessoa morreu após queda de um veículo de uma arriba em Porto Santo

A queda de uma viatura de uma arriba na ilha do Porto Santo, na Madeira, provocou esta terça-feira um morto e o corpo foi resgatado por via marítima, revelou o comandante da Capitania do Porto Santo, capitão-de-mar-e-guerra Paulo da Silva Ribeiro.

PUB

"Confirmo a morte de uma pessoa, que foi retirada sem vida da viatura", disse.

O comandante da Zona Marítima da Madeira disse ainda à Lusa que recebeu a informação da queda do veículo por volta das 5h, "mas não tem a confirmação da hora em que aconteceu".

PUB

"Tivemos que esperar pela luz do dia para saber bem o que se estava a passar", adiantou.

A escarpa de onde o carro caiu fica na costa norte da ilha do Porto Santo, nas costas das instalações do Aeródromo N.º3 da Força Aérea Portuguesa. A ilha do Porto Santo, a 50 quilómetros da Madeira, é um destino muito procurado para férias de Verão pelos madeirenses e outros visitantes.

PUB

PUB