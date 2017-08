Trentin vence a quarta etapa da Vuelta, Froome mantém liderança

O italiano Matteo Trentin venceu ao sprint a quarta etapa da Volta à Espanha, que ligou Escaldes e Tarragona. Num percurso de 198,2 quilómetros com algumas fugas pelo meio, o ciclista da Quick-Step superou a concorrência nos últimos metros, mas a liderança na classificação geral da prova continua a ser do britânico Chris Froome.

Como previsto, a etapa com chegada a Tarragona acabou por ser decidida pelos sprinters, após algumas quedas ao longo do percurso e uma fugas de dois ciclistas que foi neutralizada a cerca de sete quilómetros da meta. No entanto, o trabalho da Quick-Step acabou por surtir efeito e tudo foi decidido nos últimos metros, onde Matteo Trentin levou a melhor no duelo com o espanhol Juan José Lobato (Lotto).

Na classificação geral, Chris Froome continua no primeiro lugar, com três ciclistas a apenas dois segundos do britânico: David de la Cruz, Nicolas Roche e Tejay van Garderen.

