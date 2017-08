Quatro portugueses em Nova Iorque

Pedro Sousa, Gastão Elias, João Domingues e Gonçalo Oliveira vão tentar, a partir de hoje, juntar-se a João Sousa no quadro principal do Open dos EUA, que se inicia no próximo dia 28. Uma prova de vitalidade do ténis português, que nunca teve tantos representantes simultaneamente numa prova do Grand Slam.

Sousa (125.º ATP) chegou a Nova Iorque em grande forma, após a conquista do segundo título no Challenger Tour, embora em terra batida. O actual número dois português vai pela 13.ª vez tentar entrar num quadro final do Grand Slam, contando por derrotas os encontros que disputou nas quatro anteriores visitas a Flushing Meadows.

Recuperado de alguns problemas físicos, Elias (154.º) vem de duas meias-finais em challengers, igualmente sobre o pó de tijolo, e vai tentar repetir a única presença no quadro final norte-americano, em 2016, quando perdeu de entrada, em cinco sets, com Sergiy Stakhovsky.

Domingues (186.º) teve a sua primeira experiência ao nível de Grand Slams no qualifying de Wimbledon, em Julho. Em Nova Iorque vai tentar fazer melhor e passar a ronda inicial. Oliveira (241.º) faz a sua estreia em Grand Slams e, quando entrou no avião, ainda não tinha a certeza de entrar no quadro de 128 jogadores. Mas a ausência de alguns tenistas mais bem classificados vai permitir ao número cinco português viver uma experiência inédita na sua carreira, quando ocupa o melhor ranking de sempre.

De destacar que, esta semana, Portugal conta com um sexto jogador no top 300, graças à subida de João Monteiro para o 294.º, também um novo máximo pessoal.

O qualifying do Open dos EUA irá testar novas medidas, como o relógio que fará a contagem descrescente de 25 segundos entre cada ponto e a permissão de os tenistas poderem falar com o treinador, de forma condicionada.

Esta semana, Sousa (50.º) é o último dos 16 cabeças de série no ATP 250 de Winston-Salem, estando por isso isento da ronda inicial. O primeiro adversário saía do duelo entre Ernests Gulbis (257.º) e Marton Fucsovics (122.º).

