Favoritos garantem apuramento para a fase de grupos

Sem surpresa, Celtic, Maribor, Nápoles, Olympiacos e Sevilha garantiram, nesta terça-feira, o apuramento para a Liga dos Campeões. Na segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da prova, Celtic e Sevilha ainda apanharam ligeiros sustos, mas nenhuma das equipas mais credenciadas se deixou surpreender.

PUB

Apesar de ter sobrevivido, o Sevilha acabou por ter mais dificuldades do que seria expectável. No Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, os andaluzes entraram em campo com uma preciosa vantagem de 2-1 conseguida no primeiro jogo em Istambul, mas os turcos, que alinharam de início com dois jogadores que já jogaram em Portugal (Júnior Caiçara e Márcio Mossoró) estiverem perto de provocar uma surpresa. O internacional holandês Eljero Elia colocou o Istambul Basaksehi na frente do marcador, aos 17’, e com o apuramento preso por apenas um golo, os sevilhanos só respiraram de alívio na segunda parte, após Escudero (52’) e Ben Yadder (75’) colocarem a equipa espanhola na frente do marcador. No entanto, um golo do bósnio Edin Visca a sete minutos do fim relançou a eliminatória, mas os turcos não conseguiram o terceiro golo que necessitavam para seguirem em frente.

A viagem do Celtic à longínqua Astana, capital do Azerbaijão, parecia de turismo, mas os escoceses chegaram a ver o apuramento tremido. Após golear em Glasgow (5-0), o Celtic chegou ao intervalo com um empate (1-1), mas três golos cazaques no início da segunda parte deram esperança ao Astana. A equipa britânica viu-se então obrigada a aplicar-se e acabou por conseguir marcar por duas vezes, nos últimos dez minutos, não evitando, no entanto, a derrota (3-4).

PUB

Tal como tinha acontecido há uma semana no Estádio San Paolo, o Nápoles derrotou o Nice, por 2-0. No Sul de França, os napolitanos controlaram sempre a partida e garantiram nova vitória com golos de Callejón (48’) e Insigne (89’). Com Diogo Figueiras em campo na última meia hora, o Olympiacos foi à Croácia derrotar o Rijeka, por 1-0. O golo dos gregos, que já tinham vencido em Atenas, por 2-1, foi marcado pelo alemão Marko Marin (25’). Na Eslovénia, Mitja Viler garantiu o apuramento do Maribor. Após uma derrota em Israel (1-2), em casa do Hapoel Be’er Sheva de Miguel Vítor – o jogador português não jogou -, os eslovenos asseguram o apuramento com o golo do defesa esquerdo.

PUB

PUB