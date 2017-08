Um golo "redondo" de Rooney empatou o Manchester City

O jogo que encerrou a 2.ª jornada da Premier League esteve muito próximo de ditar a segunda vitória do Everton na prova, mas terminou com a divisão de pontos diante do Manchester City (1-1).

No Etihad Stadium, Wayne Rooney voltou a marcar nesta temporada de regresso ao antigo clube e, aos 35’, com aquele que foi o seu 200.º golo na competição, colocou a equipa orientada por Ronald Koeman na frente. O cenário tornou-se ainda mais favorável ao Everton aos 44’, quando Kyle Walker foi expulso, mas o Manchester City conseguiu reagir.

No segundo tempo, depois de uma pressão maior sobre o último terço, os "citizens" chegariam ao empate aos 82’. Raheem Sterling aproveitou um corte incompleto da defesa adversária para rematar de primeira, dentro da área, para o 1-1 final.

Robin Schneiderlin ainda seria expulso, por acumulação de amarelos, deixando as duas equipas em igualdade numérica, mas o resultado já não se alteraria. Tanto o City como o Everton integram agora o grupo dos quartos classificados da Liga, ambos com quatro pontos somados.

