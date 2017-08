Penálti no minuto 93 dá vitória ao Feirense

Um penálti polémico convertido por Tiago Silva no minuto 93 garantiu ao Feirense a primeira vitória no campeonato. Em Santa Maria da Feira, o Paços de Ferreira começou melhor e colocou-se em vantagem com um golo de Welthon, mas a equipa da casa conseguiu chegar ao empate ainda na primeira parte: Etebo, aos 32’. Já em período de descontos, Carlos Xistra, após recorrer ao videoárbitro, assinalou uma grande penalidade que garantiu ao Feirense a vitória, por 2-1.

PUB

Num confronto entre equipas que ainda não tinham vencido, o jogo foi quase sempre equilibrado, mas os pacenses foram recompensados pela melhor entrada na partida: assistido por Bruno Moreira, Welthon inaugurou o marcador. No entanto, aproveitando uma falha de marcação de Ricardo, o nigeriano Etebo restabeleceu a igualdade, aos 32’.

No segundo tempo, a partida manteve-se equilibrada e ambas as equipas beneficiaram de boas oportunidades, mas um lance polémico acabou por desequilibrar a partida: em período de descontos, a bola foi ao braço de Marco Baixinho e Carlos Xistra, após recorrer ao videoárbitro, assinalou a grande penalidade, que Tiago Silva aproveitou para garantir os três pontos ao Feirense.

PUB

PUB

PUB