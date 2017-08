Podcast Jogo Limpo: Análise aos lances da jornada 3 da Primeira Liga

Neste podcast, vamos analisar, jornada a jornada, a arbitragem aos lances mais polémicos da Primeira Liga.

Nesta semana, analisamos os casos da terceira jornada marcada pelas goleadas de Benfica, Sporting e FC Porto.

No primeiro episódio, abordamos lances de "dúvida ou de díficil interpretação" nos jogos da terceira jornada: Vitória de Guimarães-Sporting; Benfica-Beleneses; FC Porto-Moreirense e Vitória de Setúbal-Chaves.

Na época de estreia do vídeo-árbitro no futebol nacional, contamos com a ajuda do antigo árbitro Jorge Faustino para interpretar cada lance.

O podcast Jogo Limpo também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

