Yves Lampaert vence segunda etapa e é o novo líder da Vuelta

O ciclista belga Yves Lampaert (Quick-Step Floors) venceu neste domingo a segunda etapa da Volta a Espanha, à frente do colega de equipa Matteo Trentin, e é o novo líder da classificação geral.

PUB

Numa etapa em que o pelotão sofreu vários cortes, devido ao ritmo elevado dos últimos quilómetros, o novo líder da prova, de 26 anos, aproveitou o trabalho da sua equipa e concluiu os 203,4 quilómetros do dia em 4h36m13s, à frente de Trentin e do britânico Adam Blythe (Aqua Blue Sport), beneficiando das bonificações para superar os seis segundos de vantagem que Rohan Dennis e os restantes elementos da BMC traziam do contra-relógio colectivo de sábado.

Na segunda-feira, Lampaert, que tem um segundo de vantagem sobre Trentin e três sobre Daniel Oss (BMC), defende a camisola vermelha na primeira etapa de montanha, que atravessa um total de 158,5 quilómetros, de Prades Conflent Canigo a Andorra la Vella, depois de duas subidas de primeira categoria e uma de segunda.

PUB

PUB

PUB