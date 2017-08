Vitória de Setúbal e Desportivo de Chaves empatam no Bonfim

O Vitória de Setúbal e o Desportivo de Chaves empataram neste domingo a um golo, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio do Bonfim, em Setúbal.

PUB

Depois de uma igualdade sem golos ao intervalo, os sadinos adiantaram-se no marcador aos 59 minutos, por João Amaral, mas os flavienses reagiram e igualaram a partida aos 79', por Pedro Tiba.

Com este empate, o Vitória chega ao 13.º posto com dois pontos, enquanto o Desportivo de Chaves abandona a última posição e sobe a 15.º, em igualdade com o Tondela, ambos com um ponto.

PUB

PUB

PUB