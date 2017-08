Lencart eleva Portugal bem alto no golfe amador

Qual é o maior feito de sempre do golfe amador português, a nível individual? Resposta: o triunfo de Pedro Figueiredo no The Boys Amateur Championship em 2008, no Little Aston Golf Club, Inglaterra. Mas desde hoje que “Figgy” já não é o único luso a alcançar tal proeza, pois Pedro Lencart acaba de ganhar, nove anos depois, a mesma prova, no Nairn Golf Club, Escócia.

Na sua terceira participação no torneio (nas duas anteriores falhara o cut na fase de stroke play), o jogador do CG Miramar e da seleção nacional bateu hoje na final a 36 buracos o alemão e detentor do título Falko Hanisch, deixando-o no 32.º buraco de jogo, com o resultado de 5/4 (cinco buracos de vantagem e quatro para jogar).

Legenda: Falko Hanisch não resistiu ao grande jogo do português © The R&A

O campeão nacional de sub-18 acaba por ser assim o campeão numa das duas mais importantes provas mundiais para jogadores de sub-18 anos (e que já foi ganha por nomes como Jose Maria Olazábal e Sergio Garcia), a par do US Junior Amateur Championship. Ele que já o ano passado vencera outro grande evento sob a égide do Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews – o The Junior Amateur, um major de sub-16, no Kilmarnock Barassie Golf Club, também na Escócia.

Detentor do troféu, Falko Hanisch procurava uma proeza histórica, já que apenas dois jogadores no passado tinham vencido duas vezes seguidas – e o último a consegui-lo foi J. Lindsay em 1929-1930. A prova remonta a 1921 e o outro bicampeão foi R. W. Peatie em 1924-1925. Revalidar o título está agora ao alcance de Pedro Lencart, já que tem 17 anos e voltará a competir em 2018.

Na edição de 2016, o alemão batera o espanhol Alejandro Aguillera numa final emocionante, só decidida no primeiro buraco do play-off, o 37.º. Uma final completamente oposta em relação àquela que teve hoje com Lencart, visto que o ano passado nunca esteve a perder em todo o encontro e com o português ficou logo em desvantagem no primeiro buraco e só conseguiu estar empatado nos buracos 3 e, 4, de resto esteve sempre a perder.

A desvantagem era de 6 buracos após a volta matinal, em que Lencart voltou a jogar ao mais alto nível fazendo nada menos do que 9 birdies; e de tarde chegou a aumentar para 7 no 22.º. O alemão ainda conseguiu reduzir para 3 down após 30 buracos, mas perderia o 31.º e 32.º, em ambos os casos com bogey. Estava encontrado o vencedor da 91.ª edição, o melhor entre os 252 participantes iniciais.

