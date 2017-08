Morreu o comediante Jerry Lewis

O comediante norte-americano Jerry Lewis morreu aos 91 anos na manhã deste domingo, na sua residência em Las Vegas. A notícia foi avançada em primeira mão pela revista Variety e foi depois confirmada pelo agente do actor. Foi um dos comediantes mais famosos de Hollywood e era também realizador, cantor e actor. Morreu de "causas naturais", refere a família de Lewis num comunicado citado pela Reuters.

“Tive grande sucesso ao ser um idiota completo”, disse, certa vez, Jerry Lewis, resumindo a sua carreira. Para ele, era importante manter uma qualidade de criança nas suas actuações. “Eu olho para o mundo com os olhos de uma criança porque tenho nove anos”, disse à Reuters, numa entrevista em 2002. “Mantive-me aí. Fiz uma carreira a partir desse lugar. É um lugar maravilhoso para se estar.”

Jerry Lewis foi protagonista em filmes como O Rei da Comédia (de Martin Scorcese), As Noites Loucas do Dr. Jerryll ou, mais recentemente, Polícias Corruptos.

Além de ter trabalhado em diversas plataformas (televisão, cinema, rádio e em palco), Lewis também ficou conhecido pela dupla que formou com Dean Martin em 1946 e que durou uma década.

Jerry Lewis chegou a ser uma das estrelas mais rentáveis de Hollywood, sobretudo durante a década em que trabalhou com Dean Martin. A parceria terminou, e cada um seguiu uma carreira a solo — ainda assim, voltaram a juntar-se uma vez em 1976, numa campanha televisiva de angariação de fundos (para a associação norte-americana de distrofia muscular, de que Lewis foi presidente). Dean Martin morreu em 1995.

Foi um dos primeiros comediantes depois da era do cinema mudo a escrever, realizar e protagonizar os seus próprios filmes, tornando-se num ícone da comédia em França e juntando uma multidão de fãs um pouco por todo o mundo. Jerry no Grande Hotel, de 1960, foi o primeiro filme em que foi, em simultâneo, actor, realizador e guionista.

O comediante entrou em mais de 45 películas numa carreira que durou cinco décadas. As suas interpretações eram muitas vezes desdenhadas pelos críticos, mas durante algum tempo os seus filmes foram um sucesso de bilheteira, fazendo com ele tivesse um dos maiores salários de Hollywood.

O próprio Jerry Lewis, chegou a admitir que causava uma reacção extrema na audiência, as pessoas ou amavam-no ou destestavam-no. “Quando o Jerry Lewis é engraçado no ecrã, juro por Deus que dou gargalhadas mais alto do que ninguém”, disse o próprio comediante, citado pela Reuters. “Quando não é, ele é o pior que pode existir.”

Um dos últimos filmes de que fez parte foi Max Rose, de 2013, como um pianista de jazz que põe em causa o seu casamento de 65 anos depois de saber que a sua mulher poderá ter sido infiel no passado.

Jerry Lewis nasceu a 16 de Março de 1926 em Newark, no estado norte-americano de New Jersey.

